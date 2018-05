A passo di danza dall’Arizona a Treviso

I GIOVANI ALLIEVI DI TEMPE INCONTRANO I TALENTI DELLA MARCA IN UNO SPETTACOLO UNICO.

Venerdì 8 giugno, alle ore 20.30, le meravigliose atmosfere liberty del Teatro Eden di Treviso accoglieranno l’eccellenza della danza trevigiana e statunitense: protagonisti della serata saranno Tempe Dance Academy di Tempe, Arizona, Cinderella School of Ballet di Castelfranco Veneto e Danzainsieme di Treviso, per la prima volta insieme nella nostra città.

I 75 giovanissimi allievi delle tre scuole cercheranno di trasmettere al pubblico trevigiano l’entusiasmo, l’amore per la danza e la grandissima professionalità che li anima e li contraddistingue, in uno spettacolo travolgente che li vedrà alternarsi sul palco con un repertorio di ampio respiro che spazia dal classico al contemporaneo, dal tip-tap all’acrobatica, dallo swing al musical.

Tempe Dance Academy, scuola di eccellenza del panorama statunitense diretta da Wanda Manville, da oltre 50 anni prepara i propri studenti alla carriera nei migliori teatri di Broadway, nel cinema, in TV, in teatro e nell’ambiente discografico e porta in Arizona talenti da tutto il continente; momento fondamentale del percorso formativo dell’Accademia è l’esperienza internazionale e l’incontro con le scuole di danza europee e australiane. È in quest’ottica che ora sono approdati a Treviso, unica data italiana, dopo che si sono già esibiti nei teatri di Lucerna, Salisburgo e Praga.

Nell’ambito della loro sesta tournée europea ed incontreranno i giovani talenti di due fra le migliori scuole del panorama trevigiano: la Cinderella School of Ballet, diretta da Nicola Kennedy, e di Danzainsieme, diretta da Manuela Pagot Giacomini; un’occasione unica per gustare in un solo spettacolo tradizioni ed esperienze delle due sponde dell’oceano.

Lo spettacolo è libero e gratuito