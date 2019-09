A prova di clima: dalla memoria dei ghiacciai allo sviluppo sostenibile

Incontro CAMBIAMENTI CLIMATICI: ADATTAMENTO E SOSTENIBILITÀ con Carlo Giupponi - professore di Economia dell'Ambiente all'Università Ca' Foscari di Venezia, decano della Venice International University. Un incontro che si focalizza sull'adattamento ai cambiamenti climatici e su come questo debba trovare collocazione in un'ottica di sviluppo sostenibile, attraverso la considerazione di molteplici aspetti e dimensioni. In particolare ci concentreremo su come i concetti di sostenibilità e di sviluppo sostenibile siano legati alla nozione di cambiamento, per muovere verso decisioni e azioni "a prova di clima", alle diverse scale e in diversi contesti.



Carlo Giupponi, professore ordinario di Economia dell'Ambiente presso l'Università Ca' Foscari, focalizza la sua ricerca su scienza della sostenibilità e metodi di valutazione e gestione integrata delle risorse naturali. Membro di commissioni e consigli scientifici, ha responsabilità istituzionali e manageriali. Incontro ICE MEMORY con Carlo Barbante - professore di Chimica analitica all'Università Ca' Foscari di Venezia, responsabile italiano del progetto Ice Memory.



Ogni strato di neve che alimenta un ghiacciaio fissa le caratteristiche climatiche del momento in cui è avvenuta la precipitazione: i ghiacciai rappresentano quindi un enorme archivio di informazioni sull’evoluzione del clima e dell’ambiente. Ora i ghiacciai e le loro informazioni sono in pericolo: Ice Memory è un progetto per raccogliere e conservare campioni di ghiaccio prelevati in tutto il mondo, fondamentali per i futuri studi scientifici. Carlo Barbante, professore ordinario all’Università Ca’ Foscari di Venezia, si occupa di ricostruzioni climatiche e ambientali. Coordinatore di ricerche nazionali e internazionali nonché autore di moltissime pubblicazioni in riviste scientifiche ad alto impatto, è responsabile del progetto Ice Memory.

