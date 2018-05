"A ruota libera–Hai voluto la bicicletta?" con Betto e Miglioranza

A ruota libera – Hai voluto la bicicletta?

con Giovanni Betto e Leo Miglioranza



Via Piave, 9 – Sala d’Istrana (TV)



Dai racconti di Stefano Benni, Dino Buzzati, Guido Catalano, Francesco De Gregori e altri ... Raccontare il ciclismo è raccontare l’epopea, il mito, la leggenda. E raccontare dei suoi protagonisti è raccontare di eroi, di vincitori e di vinti. Come il grande Pozzi, che per divertirsi pedala con una gamba sola e frena in salita. Come Coppi e Bartali, all’alba e al tramonto. Come l’Ultimo, che la sua fidanzata è lì che l’aspetta. Sì, ma dove?



