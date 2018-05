"Una vita da collezionista: a tu per tu con Nando Salce"

Nato il 22 marzo 1877 a Treviso, il ragionier Ferdinando detto Nando, maturò giovanissimo un’incontenibile passione per i manifesti illustrati. A soli 18 anni, folgorato dall’avvenenza di una fanciulla coperta di soli veli, acquistò Incandescenza a gas brevetto Auer di Giovanni Maria Mataloni, la prima affiche della sua collezione. Non si fermerà più arrivando a raccogliere circa 25.000 pezzi conservati nella soffitta della sua casa in piazza Mazzini. Con testamento del 26 aprile 1962 Nando Salce donò l’intera collezione allo Stato Italiano.



La visita guidata, destinata a un pubblico adulto, si propone di ripercorrere le tappe principali della vita del collezionista, dialogando con le opere esposte nelle mostre temporanee all'interno delle sale del museo.



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 .00 del giorno che precede l'appuntamento scelto, scrivendo a: pm-ven.collezionesalce@beniculturali.it

Le prenotazioni resteranno aperte fino al raggiungimento di un massimo di 20 persone.



Date:

venerdì 11 maggio 2018, ore 16.30

giovedì 17 maggio 2018, ore 11.30

venerdì 25 maggio 2018, ore 16.30

giovedì 31 maggio 2018, ore 11.30

Durata: 50'

Destinatari: adulti

Prezzo: attività gratuita + biglietto ingresso