ABBA Dream - Abba Tribute Show

29 Ottobre 2018

ABBAdream

TEATRO EDEN | Treviso



Dopo il grande successo di Settembre con BIG ONE e il tributo alla musica dei Pink Floyd, Pagano Events ritorna al Teatro Eden di Treviso per presentarvi ABBA Dream.



ABBA Dream è un doveroso omaggio ad una band leggendaria, le cui canzoni sono considerate patrimonio della storia della musica e parte di molti dei nostri ricordi. Lo show di ABBA Dream è esecuzione dei brani esclusivamente dal vivo, la presenza di due potenti voci femminili ed un coro. Ma non è solo la musica a rendere grande uno spettacolo: numerosi cambi di abito, coreografie Abba-style fanno da contorno ai grandi successi di una band che ha segnato la storia della musica pop.



ABBA Dream è un vero e proprio fenomeno che attira i fans della band svedese nei migliori teatri, per rivivere emozioni attraverso canzoni indimenticabili. Il primo tour teatrale ha registrato sold-out a Milano, Bologna, Firenze, Padova, ed ora tocca a Treviso.

Tutti in piedi, a teatro si può anche ballare!





🎫 Biglietti su Ticket One https://bit.ly/2zCP98d o presso il negozio Facile Ticket (Piazza Trentin 11, Treviso).

📞 InfoLine 373.5100179



⏱ Inizio show ore 21.00 fino alle 24.00



www.paganoevents.com