Abbi cura di splendere sempre - Gli uomini raccontano le donne

Tema Cultura ha deciso di celebrare la Festa della Donna con uno spettacolo in cui i protagonisti saranno gli uomini. Saranno loro a raccontare l’amore, la passione, il dolore, la giovinezza e la vecchiaia, i diversi modi di essere donna non con riferimento a fatti straordinari, ma alla quotidianità che caratterizza la vita di ogni giorno. Un punto di vista spesso sottovalutato, ma fondamentale ed utile per porre in evidenza, una volta tanto, “l’altra faccia della luna”: gli attori sveleranno il loro il rapporto con figlie, mogli, amanti, e madri.