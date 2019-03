Abbracci gratis in Piazza dei Signori a Treviso

Per chi desidera regalare o ricevere un abbraccio domenica 10 marzo in Piazza dei Signori torna l'iniziativa "Abbracci gratis" dalle 16.30 alle 18.30. Per partecipare basta munirsi del vostro più bel sorriso e di un cartello con scritto "ABBRACCI GRATS / REGALO ABBRACI / FREE HUGS". Un'iniziativa da non perdere per riscoprire il valore di un gesto semplice ma importantissimo in grado di farci restare umani. Facciamoci conoscere e riconoscere abbracciatori!