Abbracci gratis in centro a Treviso nel weekend di Carnevale

TREVISO Manca davvero poco a un evento molto atteso in città. Dopo il grande successo delle scorse edizioni torna a Treviso sabato prossimo, tra maschere e coriandoli, l'iniziativa per donare un abbraccio gratis a tutti i passanti presenti in Piazza dei Signori. L'ultimo weekend di carnevale Treviso sarà presa d'assalto da cittadini e visitatori occasionali. Un motivo in più per recarsi davanti allo storico Palazzo dei Trecento e scambiarsi un caloroso abbraccio con chi più vi aggrada. Uno scambio d'affettuosità nato per diffondere un po' di felicità e di simpatia in tempi non sempre facili. L'inizio del raduno è previsto per le ore 16.30. Da quel momento in poi potrete abbracciare chiunque si trovi nel centralissimo salotto trevigiano. Un'iniziativa che, accompagnata dal carnevale, diventerà ancora più speciale.