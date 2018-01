"Abitare nel Corpo" - II° Seminario di ricerca dell’equilibrio mente-corpo

II° Seminario di ricerca dell’equilibrio mente-corpo.



Nel primo incontro, “Meditare nella vita quotidiana”, abbiamo aperto le porte del pensiero all’arte dello star bene attraverso la meditazione.

Cosa significa meditare? Come si fa “praticamente” la meditazione? Come s’impara a meditare? È difficile spiegare a parole e comprendere con la ragione il vero significato della meditazione, come pure è altrettanto difficile spiegarne i benefici. Meglio di tutto è fare una “lunga e costante esperienza di meditazione” che ci permette d’incontrare gli ostacoli e, quindi, di provare a superarli. Un grande ostacolo alla meditazione è l’incapacità di abitare nel corpo. In questo particolare momento storico, la tecnologia sta aiutando l’uomo a dichiarare la predominanza dell’intelligenza scientifica sull’intelligenza pratica. Della mente sul corpo. Recuperare coscienza e padronanza del nostro corpo, che vive e sperimenta fisicamente le emozioni e i pensieri, è la via per coltivare la salute, l’equilibrio delle nostre energie.



Cosa faremo.

Questo seminario è una ricerca della nostra saggezza corporea attraverso la sperimentazione pratica di alcune azioni banali, come stare in piedi o seduti o camminare con consapevolezza nello spazio, occupato da persone che sperimentano e ascoltano come si muove l’energia.

Ritrovare il confine di sé e fare un passo nel proprio silenzio, per accrescere l’esperienza del meditare.



La conduttrice.

Dott.ssa Isabella Parisi, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in Psicoterapie Dinamiche Brevi, Psicoterapia Sensomotoria, Ipnosi Clinica Eriksoniana e in Comunicazione Strutturale. Master in Ipnosi Regressiva. Dal 1991 al 2013 ha lavorato nel campo dei disturbi del linguaggio, presso il Centro Medico di Foniatria, a Padova. Dal 1994 al 2013 ha tenuto corsi di Formazione per logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti e medici presso le Aziende Ospedaliere di Padova, Mantova e Bolzano.

Studia Medicina Spirituale Tradizionale Tibetana, presso la Spiritual Healing School Nythin Sowa Riga, Albagnano (VR).



Istruttore di II Dang di Viet Tai Chi.

Esercita la sua professione di psicoterapeuta presso il suo studio privato a Saccolongo (PD) e presso lo Studio Riabilitare Insieme a Maerne (VE). Insegna Viet Tai Chi presso la palestra comunale di Mestrino (PD). Conduce seminari di Formazione Personale.





Costo Euro 20



Numero massimo di partecipanti: 16.



Info e prenotazioni: Valentina 339 866 49 64