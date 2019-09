Abitiamo il villaggio globale. Intercultura Treviso promuove l’agenda 2030

Hotel Maggior Consiglio, 28 settembre 2019.

Intercultura Treviso celebrerà la XII edizione della GEDI (Giornata Europea del Dialogo Interculturale) dal titolo “Abitiamo il Villaggio Globale”, per diffondere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 e per promuovere l’impegno di Intercultura nel raggiungimento degli obiettivi direttamente correlati all’educazione.

Le porte si apriranno alle 17:30 e sarà possibile conoscere i diversi ospiti invitati: non solo studenti trevigiani da poco ritornati dalla loro esperienza all’estero, bensì anche quattro ragazzi stranieri ospitati da famiglie trevigiane che vivranno quest’anno scolastico nella nostra città. L’Associazione Intercultura promuove e finanzia programmi scolastici internazionali da più di 60 anni, con l’obiettivo di costruire ponti tra culture diverse e di creare una società mondiale pacificata. Rientra nella rete internazionale AFS Intercultural Programs ed è presente in 65 Paesi nel mondo. L’evento nasce dalla volontà di promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta dai Paesi membri dell’ONU, sostenuta in Italia Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) di cui Intercultura fa parte dal 2017.



