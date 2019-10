Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

ACCADEMIA EUROPEA DELLE ARTI POWER ART IN VILLA 11-12-13 OTTOBRE 2019 In Park Hotel Villa Marcello Giustinian, Mogliano Veneto Treviso, Italy Artisti di tutto il Mondo! PROGRAMMA DELL'EVENTO VENERDì 11 OTTOBRE 2019 (dalle 14:00 alle 22:00) Ora 09:30 Arrivo Artisti Ora 14.00 Apertura Evento Ora 14:30 CONFERENZA STAMPA e presentazione Artisti Ora 16.00 Bambini Acquerello Ora 16:30 Duo Musicale Marco Barbon Chitarra +Voce Ore 17:00 Flamenco Ballo Ore 17:30 Arte Visiva Feet Art Ore 18:00 Presentazione Progetto European Academy of Arts 2019/2021 Ore 19:00 Pianoforte 2 Brani Maestra Anna Rigoni Ore 19:30 Solista Soprano “So anch’io la virtù magica” Don Pasquale (G.Donizetti) Ora 19:45 Cena presso il ristorante Villa Giustinian Marcello su prenotazione Prezzo convenzionato €25 Ore 20:30 Momento musicale Arpa Ore 21:00 Momento declamazione poesie con accompagnamento musicale Ore 21:30 Trio Maestro Marco Putinato Luca Grani Jazz Ensemble Ore 22.30 Canto solista Soprano “Regnava nel silenzio” Lucia di Lammermoor (G. Donizetti) SABATO 12 OTTOBRE 2019 (dalle 10:00 alle 23:00) Ore 10:00 Visita guidata per bambini Ore 10:30 Momento Teatrale Feet Art Ora 11:00 Presentazione Scrittori e Poeti Ora 12:30 Pranzo presso il ristorante Villa Giustinian Marcello Prezzo convenzionato €25-Momento musicale Ora 14:00 Presentazione Libri e Poesie Ora 14:45 Duo Musicale Marco Barbon Chitarra +Voce Ore 15:00 Presentazione Artisti Pittori Scultori Ore 16.00 Presentazione di libri Ore 17:00 Flamenco Maestra Marta Roverato Duendarte Ore 18:00 Esibizione Flauto Traverso Eliana Zamengo Ore 18:15 ARPISTA Martina Roccon studentessa della classe di Arpa della Prof.ssa Alessandra Penitenti, Conservatorio di Musica A. Steffani di Castelfranco Veneto” Ore 18:45 Soprano “Ah, forse lui.. Follie! Sempre Libera” La Traviata (G. Verdi) Ore 19:00 Al Violino Maestro Giorgio Pavan ed il Maestro Marco Fedalto alla Chitarra ORE 19:45

PRESENTAZIONE ACCADEMIA EUROPEA DELLE ARTI Ore 20:00 Cena di gala con gli artisti su prenotazione con momento musicale nel ristorante in Villa Giustinian Marcello prezzo convenzionato €50 Ore 20:45 Pianoforte Maestra Beatrice Barison Ore 21.00 Ballo Danza classica Prof.ssa Silvia Funes Ore 22:00 Soprano esibizione “Regnava nel silenzio” Lucia di Lammermoor (G.Donizetti) DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 (dalle 10:00 alle 21:00) Ora 10.00 Bambini Acquerello Ore 10:30 Matinée teatrale Feet Art Ore 11:30 Presentazione libri Ore 12:00 Pranzo presso il ristorante Villa Giustinian Marcello Prezzo convenzionato €25-Momento musicale Ore 15.:00 Presentazione di libri Ore 16:30 Esibizione di flamenco Maestra Marta Roverato Duenart Ore 17:00 ARPISTA Eleonora Burigo studentessa della classe di Arpa della Prof.ssa Alessandra Penitenti, Conservatorio di Musica A. Steffani di Castelfranco Veneto” Ore 17:30 PRESENTAZIONE ACCADEMIA EUROPEA DELLE ARTI Ore 18:00 Asta Opere degli espositori (sala privata) Ore 18:45 Soprano Ave Maria (Franz Schubert) Ore 19:00 Cena presso il ristorante Villa Giustinian Marcello su prenotazione Prezzo convenzionato €25 Ore 20.00 Coro Young Gospel Voices Ore 21.00 Canto solista Soprano “O mio babbino caro” Gianni Schicchi (G. Puccini) Tutte le attività sopra elencate si svolgeranno nel salone principale della villa e nel parco. Durante tutte e 3 le giornate: - sarà disponibile il servizio bar all’interno della villa - sarà disponibile lo spazio bambini con giochi e colori Domenica ore 22:00 chiusura dell’evento. Gli Artisti potranno lasciarsi ispirare dall’ambiente circostante e utilizzare il parco della Villa per la realizzazione ed espressione della propria arte. Qualsiasi Artista è libero di segnalare all’Ufficio Vendita Aste un’eventuale acquirente per l’Opera stessa, si raccomanda fin da ora: le Opere potranno essere tolte dall’esposizione solo domenica dopo l’Asta e la chiusura dell’evento. All’entrata sarà possibile sottoscrivere la tessera di -Visitatore al prezzo di 6 € per accedere a tutte le mostre all’interno della Villa e partecipare ai Concerti seduti dell’evento. Gratis per i bambini sotto i 10 anni. Pacchetto famiglia 10 €. -Socio Accademico 2019/2020 Annuale al prezzo di 180 € con tutti i vantaggi di Socio. -Socio Accademico Espositore per l’Evento POWER ART 250 € comprensivo di Tessera annuale “Socio Accademico 2019/2020”. Ci saranno le esposizioni FOTOGRAFICHE, DI LIBRI, DI POESIE, QUADRI, OPERE DEGLI ARTISTI ESPOSITORI DA TUTTA EUROPA. N.B. Il programma per motivi organizzativi potrebbe subire qualche variazione. Tutti gli aggiornamenti nella pagina FB Accademia Europea delle Arti Tutti i nuovi soci dell'Accademia riceveranno in omaggio un quaderno elettronico dove poter scrivere o disegnare, cancellare, il tutto connesso istantaneamente con il vostro cellulare o con i vostri social o con il vostro pc. Un piccolo note book dove esprimere rapidamente le vostre espressioni d'arte e condividerle! info@accademiaeuropeadellearti.com https://www.facebook.com/events/493990754726177/ https://www.facebook.com/accademiaeuropeadellearti/ https://www.instagram.com/accademiaeuropeadellearti/