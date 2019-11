Coin accende l'albero di Natale nel cuore di Treviso

Tutti in Piazza dei Signori, domenica 8 dicembre, alle ore 17, per godersi uno dei momenti più emozionanti dell'anno: l'accensione del grande Albero di Natale che farà compagnia ai Trevigiani per tutto il periodo natalizio.

Per il secondo anno consecutivo, Coin - la più diffusa catena di department store in Italia - rinnova la partnership con il Comune di Treviso e decora l’Albero in Piazza dei Signori, che illuminerà il cuore del centro storico rendendo ancora più magica l'atmosfera per le festività. Il Natale di Coin esce così dal negozio di Corso del Popolo per trasformare Treviso in un salotto da vivere e da scoprire: oltre 100mila micro luci led dai toni caldi e 750 sfavillanti addobbi oro e argento con raffinati tocchi di rosso forniti da Coin, con il supporto di EDG Enzo De Gasperi e di Hausbrandt, decoreranno l'abete natalizio, regalando uno spettacolo indimenticabile a grandi e piccini.

«Il rinnovo della collaborazione con il Comune di Treviso è venuto naturale in seguito al grande successo delle iniziative dello scorso anno - afferma Giorgio Rossi, Presidente di Coin SpA - Le molteplici proposte in occasione delle festività di Natale hanno attirato in città tantissime persone da tutto il Nordest e l’Albero di Natale è stato il simbolo e il fulcro di tutte le iniziative. Ci sono tutte le premesse perché anche questo nuovo ricco programma di attività consenta alla nostra città di esprimersi al meglio e di mettere in mostra i suoi tesori - prosegue Rossi - Coin crede fortemente nei progetti di rivitalizzazione dei centri storici per un rinascimento delle città italiane che rappresentano, nella loro unicità, il nostro incredibile Paese».