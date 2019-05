Achille e Michele Costi - Mitologia del volo tra forma e colore

Una mostra che coinvolge due artisti, una famiglia, due generazioni.

Nel titolo il senso di questa mostra, l’inedito dialogo tra la scultura di Achille e la pittura di Michele che porta in scena il confronto muto che nasce tra i due artisti posti qui, come in uno specchio, l’uno di fronte all’altro padre e figlio, due generazioni a confronto, due linguaggi differenti alla ricerca di un’eco comune nel suggestivo tema del volo.

Due sguardi, due anime diverse ma complementari, che attraverso strumenti espressivi differenti, materia e colore, scoprono con la stessa intensità e passione un punto se non di incontro, sicuramente di “incrocio”.

È l’incrocio di due movimenti uguali e opposti nel loro percorso di volo, potenti traiettorie antitetiche ma che alla fine convergono nella ricerca dello stesso respiro e della stessa luce, che ci svela infine l’universo figurativo di entrambi, filtrato attraverso la loro personalissima interpretazione, tanto lirica e sublime per Achille, quanto malinconica e visionaria per Michele.