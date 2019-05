"ACQUA: LA SALUTE IN UN BICCHIERE"

Incontro formativo a cura della Naturopata Vania Lot



Acqua, l'elemento principale del nostro corpo, spesso diventa fonte di tossine. Utilizzare un'acqua sana e vitale significa dare l'opportunità all'organismo di funzionare correttamente e depositare Salute.

Conoscere quanta e quale acqua bere è importante. Poterla trattare per renderla vitale è essenziale per aumentare la sua efficacia.





Vania Lot è Naturopata, Riflessologa, Iridologa, esperta di Alimentazione naturale. Analizza la funzionalità dell’individuo attraverso la valutazione Iridologica, naturopatica , i test di Kinesiologia applicata e L’EAVI. Aiuta a conoscere il percorso migliore per rimanere in salute e ripristina l’equilibrio bio-energetico-funzionale dell’organismo. Operatrice Reiki, utilizza tecniche di Shiatsu, Riflessologia della mano e del piede, Riflessologia facciale (Dien Chan), craniosacrale, moxibustione(moxa), coppettazione (cupping terapy),Tong Reng , Fiori di Bach. Lavora con donne in gravidanza per un sostegno naturale in questo momento importante della vita e supporta i genitori durante la crescita dei bambini per educarli ad un sano stile di vita predisponendo una corretta prevenzione per evitare le problematiche. Docente di Floriterapia, Alimentazione Naturale ed Erboristeria. Diffonde temi di salute naturale e consapevole.

