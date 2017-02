Adam Evald (Svezia) @ Eden

Adam Evald è un compositore pop svedese. Con spirito e onestà scrive musica pop melliflua con un tocco di musica classica idiosincratica. Le sue melodie sono cristalline, così come i suoi testi che insieme si intrecciano creando una mappa di mille diverse emozioni. In concerto, Adam è affiancato da una fedele maga delle corde, una tagliente e scura violinista che coinvolge il pubblico con la sua sola presenza. Quando si accompagnano sul palco, si compone un infuso pieno di particolarità, una dose di melanconia e speranza, pronto per essere iniettato nelle nostre vene immediatamente.



Masha Bender è un artista grafica di San Pietroburgo, Russia. E’ specializzata in un genere che i critici tedeschi hanno chiamato "fotografia post-vintage". La combinazione di metodi antiquati con effetti futuristici al limite tra la grafica e la fotografia. Il suo obiettivo è quello di cercare la fine del mondo tramite il punto di vista di un elemento naturale: l’aria. Nonostante il suo spettro contorto e l'obiettivo, riesce a rimanere fedele e naturale nei suoi fotogrammi. Raggiunge la bellezza con carattere sublime, riuscendo a bloccarla ed inquadrarla.



Con questa collaborazione nata dopo l’autunno del 2014, Adam e Masha hanno fatto il giro del mondo tre volte, organizzando mostre ed esposizioni in più di 30 paesi in quattro continenti. L'idea alla base della loro collaborazione, la loro meta, è quella di estendere l'esperienza della musica e delle arti cancellando le norme e le regole che le circondano, ricostruendo i metodi di ascolto e di percezione delle stesse.