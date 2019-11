Cani e gatti da adottare: appuntamento all'Ippodromo di Treviso

Sabato 23 novembre dalle 15 in collaborazione con Oipa Treviso la Nordest Ippodromi organizza una giornata dedicata ai cani e gatti che cercano una seconda possibilità, offrendo quindi la possibilità di adottare un animale domestico.

Oipa Treviso svolge attività di protezione animali, informazione, raccolta cibo, aiuto a canili e gattili sul territorio di Treviso e provincia. Recentemente ha salvato 48 barboncini da un canile abusivo nel trevigiano, salvando le bestiole che vivevano in condizioni igieniche pessime e in locali non idonei al loro benessere. Fondamentale per questo tipo di interventi sul territorio le guardie Eco Zoofile, che saranno presenti sabato in ippodromo e forniranno al pubblico le informazioni sui corsi formativi per entrare a far parte di questa realtà, importante punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli animali. Oltre a intervenire in caso di maltrattamento di animali, le guardie Eco-Zoofile Oipa svolgono anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini riguardo alle norme vigenti in termini di benessere animale e sensibilizzando su tematiche protezioniste. Nel corso del pomeriggio inoltre, grazie all’adesione di Antonio Scalise dell’Associazione Angeli con la coda, negli intervalli delle corse ci saranno esibizioni di agility e obedience. Angeli con la Coda è un’Associazione Cinofila no profit fondata nel 2010 da un piccolo gruppo di appassionati. L’obiettivo dell’associazione è quello di creare un rapporto corretto ed equilibrato tra uomo e cane, basato sull'amicizia, sul rispetto e sulla fiducia reciproca. L’associazione nel corso degli anni è riuscita a realizzare un vero e proprio parco giochi che ha raggiunto i 5000 mq, un’area recintata che si trova a Volpago del Montello. Nel corso della giornata sarà presente anche “il mago dei carrellini” Alessandro Ortolan, noto a livello nazionale per essere fra i pochi costruttori di carrellini per quadrupedi che hanno perso la funzione degli arti. Il suo comitato, chiamato proprio “Carrellini disabili”, conta oltre cinquantamila contatti in tutta Italia tra volontari, donatori, famiglie adottive “a distanza”, persone sensibili alla causa della cura e dell’amore per gli animali domestici.