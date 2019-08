Adventure Park: svelata la novità del centro commerciale Conè

L'estate sta finendo, ma il divertimento è appena cominciato. Al centro commerciale Conè di Conegliano arriva Adventure Park, un'esplosione di energia e abilità dedicato ai più piccoli.

Nei giorni dal 19 agosto al 1 settembre, il centro commerciale Conè diventa una palestra con esercizi di abilità ed equilibrio, in un percorso acrobatico in totale sicurezza, che divertirà i piccoli esploratori. Un vero e proprio parco avventura da non perdere, completo di tutte le caratteristiche per intrattenere i giovani avventurieri, con tanto di passerelle e ponti tibetani. Il percorso è completamente gratuito e aperto a tutti i bambini a partire da 5 anni che abbiano un'altezza minima di 115 cm e massima di 170 cm, fino ai 60 kg di peso. La struttura misura 4 metri di altezza, ed è aperta tutti i giorni compresi da 19 agosto al 1 settembre 2019, dalle ore 15 alle ore 19.