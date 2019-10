AgroAlimentare Made in Italy: nuovi trend e nuove opportunità

“Agro Alimentare Made in Italy: nuovi trend e nuove opportunità”

Il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'Unesco alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene,, grazie anche all’azione sistemica delle associazioni di categoria, può contribuire a valorizzare l‘intera offerta agroalimentare e culturale del territorio. Partendo da questo presupposto, la tavola rotonda intende contribuire a raccontare e valorizzare le giovani imprese dell’agroalimentare che a fianco del brand Prosecco stanno costruendo e sviluppando nuovi mercati, puntando su qualità, territorialità e tanta creatività.

Prima della tavola rotonda durante il welcome coffee coinvolgeremo gli ospiti in un laboratorio creativo culinario (no, non ci sarà Cracco ma ci divertiremo comunque).





17.30 – 18.15

Welcome coffee + laboratorio creativo culinario



18.15 – 19.45

Tavola rotonda con

- Mattia Pedon – category director Pedon Group S.p.A

- Loreno Michielin – fondatore Birrificio 32 Via Dei Birrai

- Alessandro Carpendo – general manager La Casearia Carpenedo

- Elena Ceschelli – direttore marketing Bevande Futuriste

- Federico Capraro – presidente ConfCommercio Treviso

- Marco De Zotti – Coldiretti Treviso Oscar Green 2019



Conclusione: Gaia Maschio – Assessore al Turismo e Cultura di Conegliano



20.00 Aperitivo di networking

per info:

segreteria@trevisocreativityweek.it

tel 338 3210772



Anche quest'anno la settimana della creatività può contare sulla partnership istituzionale della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso, del Comune di Castelfranco Veneto e del Comune di Conegliano Veneto, oltre a quelle dell'Università di Venezia di Ca' Foscari, dell'Università di Padova e dello IUSVE (università dei Salesiani di Mestre).