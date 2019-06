Alan Concas, Betty Gobbo - Mostra "Luci e ombre nella materia"

ALAN CONCAS

BETTY GOBBO



"Luci e ombre nella materia"

a cura di Roberta Gubitosi



14 giugno – 15 settembre 2019



Inaugurazione venerdì 14 giugno, ore 18.00

Relais Monaco Country Hotel & Spa



Negli spazi del Relais Monaco Country Hotel & Spa si sviluppa il percorso espositivo Luci e ombre nella materia che vede protagoniste le opere di Alan Concas e di Betty Gobbo. Il percorso dell'artista udinese Alan Concas ha origine nell'arte figurativa e si basa sullo studio approfondito della teoria del colore e delle tecniche pittoriche. La ricerca sull'immagine del corpo si sviluppa quasi naturalmente verso una graduale sintesi formale ed emotiva che diviene il carattere personale della sua produzione. L'artista predilige un punto di vista ravvicinato secondo tagli compositivi insoliti, selezionando i dettagli per sottoporli a una rielaborazione grafica. La gamma cromatica è ridotta quasi al monocromo in modo da esaltare il valore plastico delle forme definite solo grazie a delicatissimi e impercettibili passaggi di tono. Purificati dalla loro apparente contingenza, i frammenti dei volti, i corpi raccolti, le masse dei capelli vengono dilatati nello spazio, tradotti attraverso un deciso chiaroscuro per conferire all'immagine un carattere ideale e universale.

La materia diviene protagonista nelle opere di Betty Gobbo fin dalla sua formazione nella tradizione trevigiana, segnata dalla produzione plastica e ceramica di Arturo Martini. Le figure femminili sono modellate in argilla e impreziosite di luce e colore attraverso successive invetriature. Le ardite torsioni dei corpi esaltano i volumi, creando una forma dinamica che si sviluppa nello spazio circostante. A volte la materia viene scavata alleggerendo le masse e determinando ombre profonde e strutturali, parti integranti della forma plastica. L'artista sembra spingersi all'interno della figura guidata dalla volontà di coglierne l'intimo nucleo attorno al quale si sviluppa la dinamica armonia formale. La sintesi dei volumi sembra guidata da un principio estetico che tende a superare il realismo contingente per giungere a un'elaborazione essenziale e originaria della forma.



Relais Monaco Country Hotel & Spa

Via Postumia, 63

Ponzano Veneto - Treviso

https://www.relaismonaco.it

Per informazioni: Roberta Gubitosi 3281511878

