Alan Frew @ Live & grill - I giovedì della grigliata e musica live!

Giovedì prossimo 29 Novembre il Bosketto sarà una tappa della tournée italiana di Alan Frew! Un musicista scozzese di grandissimo talento che ha collezionato numerosi riconoscimenti a livello internazionale! E come ogni Giovedì per cena potrete ordinare, oltre al normale menù, la nostra GRIGLIATA MISTA + polenta + acqua + vino della casa a 15 Euro.



Consigliata la prenotazione 0422 582180.



Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una nuova convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.



ALAN FREW

Ha iniziato la sua carriera come chitarrista / cantante con gli artisti di Glasgow The Kytes, Southbeach e Jill Jackson e pochi anni dopo Alan è diventato un cantante / compositore di successo. All'inizio del 2010, Frew ha pubblicato il suo album di debutto Go Easy, che è stato apprezzato dalla stampa e ha ricevuto recensioni a 4 stelle su Sunday Mail, Sunday Express e Sunday Herald, oltre ad essere stato scelto come musicista del mese in Music News Scotland.

Da quando si esibisce come solista, Frew è stato in tournée nel Regno Unito, in Olanda, Germania e New York per un tour di 3 settimane consecutive con il Liberty Tour e promuovendo ogni concerto con interviste alla BBC. Per non parlare delle apparizioni a Truck Fest, Belladrum, Wizard Fest, Merchant City Festival, Northern Roots, Wessex Folk Festival e Live @ Troon Festival. Il primo brano del debutto, Go Easy, Running Blind, è stato trasmesso dalla radio Amazing di Jim Gellatly e dalla BBC radio in tutto il Regno Unito. L'anno successivo si è esibito in concerto come supporto a Martin Taylor al Troon Festival.

Ad Alan è stato chiesto di apparire entrambe le sere al tributo Gerry Rafferty Remembered alla Royal Concert Hall per accompagnare The Raffertys alla chitarra e alla voce. Sempre in scaletta c'erano The Proclaimers, Jack Bruce e Ron Sexsmith e Emma Pollock. Entrambe le serate sono state sold out e il concerto completo è stato mostrato su BBC2 oltre a essere stato tra i principali eventi di Celtic Connections.

Più tardi nel 2012 Alan ha suonato nei seguenti Festival: WICKERMAN, BELLADRUM, LONDON IRISH FESTIVAL, BEST OF THE WEST, LIVE @ TROON E CRAIGNISH FEST 2013.

Quest'anno Alan ha pubblicato il singolo da Go Easy nel 2010.