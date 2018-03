"Alberi" con Erica Boschiero, Vasco Mirandola ed Enrico Milani

ALBERI

ERICA BOSCHIERO E VASCO MIRANDOLA

ACCOMPAGNATI DA ENRICO MILANI AL VIOLONCELLO

Si parla di alberi

quell’esplosione lentissima di un seme

gli strumenti a fiato del vento

liriche che la terra scrive sul cielo

Si parla di radici e della vertigine dell’altezza

li si segue quando di notte camminano e diventano sogni

ci si fa aiutare ad accorciare le distanze tra terra e cielo

si va proprio lì dove vibra il centro del mondo

Agli uomini si dice di altri uomini

ci si siede dentro un albero

e in quel silenzio che ascolta

si arriva al canto

Due noti artisti veneti iniziano con questo progetto una collaborazione su

una passione evocativa comune: gli alberi. Un attore e una cantautrice che

hanno in comune una visione poetica del coltivare arte, un giorno si fanno

spazio tra i rumori e le sirene, si incamminano, vanno da chi guarda il

mondo dall’alto, per chiedere aiuto, per non smarrirsi, per accorciare la

distanza tra radice e foglia, per ritrovare il ritmo del mondo.

Ne escono canti, suoni, parole, racconti, nell’intimità di un silenzio che ti

reinventa dentro.

Solo questo, un’oasi del sentire.

suggestioni da:

Rigoni Stern, Mauro Corona, Jacques Prevèrt, Giuliano Scabia, Alda Merini, Virgilio

Scapin, Italo Calvino, Ermanno Cavazzoni, Raffaele Baldini, Mariangela Gualtieri…



INGRESSO LIBERO

