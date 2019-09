"L'albero, linfa di vita del nostro territorio": a San Zenone 68 artisti in mostra

"L'albero, linfa di vita del nostro territorio": è questo il tema alla quarta edizione l’evento “Arte in Villa - Artisti tra Monte Grappa, Brenta e Piave – Emozioni e colori del nostro territorio”, rassegna di arte contemporanea promossa e organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di San Zenone degli Ezzelini in collaborazione con i comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Fonte, Monfumo, Mussolente, Pieve del Grappa e Possagno.

Villa Marini Rubelli, riportata agli antichi fasti e luogo simbolo di San Zenone degli Ezzelini, ospiterà dal 21 settembre le opere di 68 artisti che vivono e operano nei Comuni della Pedemontana del Grappa per celebrare la bellezza del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro territorio. L’inaugurazione è in programma sabato 21 settembre alle ore 16. Curata da Marisa Pastrello, "L'albero, linfa di vita del nostro territorio" è una collettiva di opere selezionate degli artisti che vivono e lavorano nelle suggestive terre dei comuni della Pedemontana del Grappa comprese fra Brenta e Piave.

Il paesaggio con i suoi colori, odori e profumi, evoca emozioni profonde…malinconia, meraviglia, estasi, serenità, felicità. Natura e paesaggio, storia e bellezza, determinano in maniera intensa la qualità e il senso della nostra esistenza. L’edizione di Arte in Villa 2019 coglie gli elementi fondamentali del paesaggio, in particolare vuole celebrare l’albero, in quanto esso costituisce la linfa vitale del nostro territorio. L’albero è per antonomasia simbolo della vita che rinasce dopo ogni inverno, si rinnova e crea nuova vita coi suoi fiori e i suoi frutti. L’albero fornisce ossigeno a ogni essere vivente e la sua esistenza è fondamentale per il delicato equilibrio di tutto il creato. Oggetto di attenzione da parte di artisti, poeti e scienziati sarà il tema fondamentale anche di Arte in Villa 2019.

A corredo della mostra, sono in programma altri eventi collaterali tra cui quello di domenica 22 settembre “Passaggiando nella TERRA degli ARTISTI…gusto, arte, natura”, una passeggiata di 8 km tra i colli ed i luoghi del territorio che hanno ispirato molti artisti. Il percorso sarà animato dalla presenza di numerosi pittori che si cimenteranno dal vivo con il paesaggio pittoresco. Il tragitto sarà scandito dalle soste ai quattro ristori dove si assaporeranno degustazioni tipiche e saranno allietati da musicisti dal vivo. Sosta in Villa Marini Rubelli con possibilità di visita della mostra “Artisti tra Monte Grappa, Brenta e Piave - Emozioni e colori del nostro Territorio - L’albero, linfa di vita”. Inoltre in tale occasione alcuni artisti del Comune di Maser esporranno presso la barchessa di Villa Marini Rubelli.

Partenza libera dalle ore 09.00 fino alle ore 12.30

Quote: € 12,00 adulti e bambini fino a 10 anni € 8,00

Info: Angela cell.3485501953 - Paola cell. 3470501370

Gli artisti in mostra "L'albero, linfa di vita del nostro territorio"

Asolo

Feltracco Felice, Ferraro Valentina, Gallina Antonio, Lucatello Sonia, Simeoni Ilaria

Borso del Grappa

Benacchio Elsa, Contarin Valeria, Dal Moro Matteo, Dissegna Gabriella, Fabbian Michelino, Heidl Leopoldina, Parolin Clara, Pivato Antonia, Rebellato Mirella, Ronzani Maria

Castelcucco

De Zen Angela Marina, Fabbian Demis, Signor Mariano, Viotto Elisa

Cavaso del Tomba

Boito Mauro, Fossen Gilberto, Salvestro Pietro, Zanini Renato, Zardo Noè

Fonte Balestrin

Sergio, Baron Antonella, Garcia Carmen, Marsura Roberto, Tobaldo Sandra, Vinante Giuseppina, Visentin Elisa

Monfumo

Bisa Livio, Feltracco Luisa, Panfido Elisa, Szabo Gyongyi

Mussolente

Baruffa Valter, Castellese Mario, Farronato Edoardo, Golin Ruggero, Lunardon Valter, Stradiotto Piero, Zardo Pio

Pieve del Grappa

Frazioni Fietta-Paderno

Andreatta Mariella, Fabbian Rina, Favaro Silvia, Casco Gabriella, Guazzo Azzurra, Santarelli Ivana, T ennant Sally, Ziliotto Deola

Frazione Crespano

Codemo Caterina in Massari, Consolini Chiara, Franzosi Ornella, Gambasin Giovanni, Guadagnini Arnaldo, Murer Franco, Turrini Roberta, Ziliotto Paolo

Possagno

Cunial Riccardo, Vardanega Mary, Vardanega Pierfrancesco

S. Zenone degli Ezzelini

Baccega Bertilla, Borsa Rita, Bortignon Giulio Alberto, Carron Francesco, Forner Egidio, Pellizzer Jessica, Stradiotto Milena

Organizzazione e info:

Pro Loco di San Zenone degli Ezzelini - tel. 0423/567920 - prolocosanzenone@libero.it

Comune di San Zenone degli Ezzelini - Ufficio Servizi alla Persona - tel. 0423/567215 - fax 0423/567840 - cultura@comune.san-zenone.tv.it - www.sanzenonedegliezzelini.eu

Sede: Villa Marini Rubelli, Via Teresa Rubelli, 2, San Zenone degli Ezzelini (TV)

Ingresso: € 3,00, gratuito per bambini 0-14 anni, over 65 e disabili+accompagnatore