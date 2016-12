Gruppo Alcuni e Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana insieme per "Treviso Cuor di Natale"

Sarà assolutamente originale, e come sempre coinvolgente, la sinergia che viene creata anche quest’anno tra Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana e Gruppo Alcuni per le manifestazioni Treviso Cuor di Natale 2016. Una chiusura in grande stile – e con gusto – per le manifestazioni che vivacizzeranno gli ultimi giorni di vacanza, con innumerevoli proposte al PalaTreviso di Piazza Borsa dal 5 all’8 gennaio. Cibo per la mente e non solo, grazie a un ricco programma di animazioni e spettacoli teatrali per i più piccini, originali Cooking Show tematici, pastasciuttate solidali, esposizioni fotografiche, reading, un’anteprima sulle uscite cinematografiche del 2017 di Gruppo Alcuni e molto altro.

Si comincia giovedì sera 5 gennaio con l’opening di un’originale esposizione di “quadri fotografici” dal titolo “Beatitudine eterna - Cibo da guardare, quadri fotografici della cucina tradizionale”. Da venerdì 6 a domenica 8 gennaio ogni mattina i bambini e le famiglie potranno divertirsi con gli attori de Gli Alcuni e con gli ormai famosissimi personaggi della serie tv “Mini Cuccioli”, che presenteranno gli spettacoli “Il giardino stregato di Maga Cornacchia”, “Rosso come Cappuccetto Rosso” e “Mini Cuccioli Triciclo Tour”. E dopo il teatro bambini e genitori potranno continuare a divertirsi con il Gioco del Gusto, ovvero “Bambini, a Tavola! Imparare, Giocare, Esplorare”, dove grandi e piccini potranno scoprire i colori della natura che si trasformano per magia in “cose buone e sane da mangiare”. A seguire, per tutta la famiglia, una solidale pastasciuttata dal titolo “#AMAtrice Creativa”. I trevigiani che amano il crossover tra gastronomia e cultura ogni sera potranno trovare sotto il PalaTreviso innovativi Cooking Show. La serata del 6 gennaio è dedicata a un evento speciale su invito, intitolato “A tavola con Leonardo”, momento in cui Gruppo Alcuni presenterà le novità cinematografiche del 2017.

Francesco Manfio, direttore generale di Gruppo Alcuni: “E’ nostra intenzione far diventare la “cena creativa” del 6 gennaio una consuetudine. Una bella occasione per presentare le nostre produzioni televisive e cinematografiche dell’anno in corso, in modo da portare di anno in anno a Treviso i partner nazionali e internazionali che contribuiscono alla diffusione delle produzioni di Gruppo Alcuni nel mondo”. Paolo Fantin, Presidente del Gruppo Ristoratori Marca Trevigiana, anticipa qualcosa su questo straordinario appuntamento al PalaTreviso che affianca cultura e divertimento alla raffinata gastronomia: “Questo progetto s’inserisce nel nostro più ampio percorso di ricerca di nuovi format per presentare al pubblico, sempre più attento e qualificato, la tradizione culinaria trevigiana e la collaborazione con Gruppo Alcuni e Treviso Cuor di Natale è il momento ottimale per lanciare un nuovo segnale di qualità e di educazione alimentare anche ai giovani e alle loro famiglie".