Aldo Cazzullo ospite della rassegna "Leggere il presente"

Dopo il successo del primo appuntamento, in cui Alan Friedman si è confrontato con il pubblico sul futuro dell’economia italiana, continua la rassegna “Leggere il presente”, organizzata dall’associazione Pensare il presente e dalla Libreria Goldoni Treviso.

Questa volta l’appuntamento sarà, per così dire, con la nostra storia, familiare e collettiva, e in particolare con quell’epoca di crisi radicale, ma anche di grandi speranze, che è stato il secondo dopoguerra. L’Italia, alleata della Germania, usciva dallo scontro tragicamente sconfitta, con enormi perdite umane e drammaticamente lacerata al suo interno. Eppure, in una fase così critica, ha saputo trovare dei valori comuni, ricostruire un futuro e valorizzare i suoi talenti. Questo è il paese raccontato da Aldo Cazzullo, giornalista di punta del Corriere della Sera, nel suo ultimo libro, “Giuro che non avrò più fame: l’Italia della ricostruzione” (pubblicato da Mondadori). Il suo sguardo è rivolto, tuttavia, non solo al passato, ma anche al presente e al futuro: come allora, nonostante tutto, siamo stati in grado di risollevarci, allo stesso modo, lascia intendere Cazzullo, possiamo anche ora recuperare la speranza e aspirare ad un futuro migliore, per noi e per i nostri figli. Certo la situazione oggi è molto diversa. Nel secondo dopoguerra avevamo indubbiamente molto meno in termini di beni materiali, ma riuscivamo ad essere forse più felici, almeno stando ai racconti e agli aneddoti raccolti nel libro di Cazzullo. Ciò che oggi sembra mancare è proprio la fiducia nel futuro, quella speranza che permette di dischiudere nuovi orizzonti. Ma proprio per questo ricordare il passato, anche nei suoi momenti più difficili e meno gloriosi, diventa tanto importante e forse imprescindibile, per guardare finalmente in faccia i nostri nonni, apprezzare il loro coraggio e cercarlo nuovamente in noi. L'appuntamento è per giovedì 18 ottobre alle 20:45 alla sala conferenze della Cna, sopra la Libreria Goldoni Treviso, per parlarne assieme ad Aldo Cazzullo, con la moderazione del professor Alessandro Battel.