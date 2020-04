Alessandra Giubilato, 100 palchi per Emergency

Alessandra Giubilato, cantautrice coneglianese, partecipera' a "C’è Musica in casa - 100 PALCHI APERTI PER EMERGENCY". L'iniziativa vedrà l'esibizione di oltre 100 artisti e musicisti, che, per tre giorni (dal 28-29-30 aprile) apriranno le loro case portando la loro musica a sostegno delle attività di Emergency, attualmente impegnata a combattere il coronavirus in varie città d'Italia assieme ai suoi medici e volontari . Durante l'evento, Alessandra presentera' il suo nuovo singolo "Vento di tempesta" (uscito il 22 aprile) e canterà in anteprima il brano "Spose bonsai", dal progetto "La poesia di una donna (anche sotto un vestito)", album sul mondo femminile prodotto da Sabino Dell'Aspro e in uscita il 22 maggio. Il video di Alessandra Giubilato sara' online sulla sua pagina Facebook (Alessandra Giubilato) giovedi' 30 alle 16.30, naturalmente da casa.