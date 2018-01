"Alice nel Paese delle Meraviglie" al Teatro Sant'Anna

“Alice nel paese delle Meraviglie” della compagnia triestina La Contrada è in scena domenica 21 Gennaio alle 16.30 al Teatro Sant’Anna. La vicenda è ambientata al giorno d'oggi. Alice è una bambina di otto anni con la testa fra le nuvole, che a scuola fatica a seguire le lezioni perché la sua fantasia troppo spesso la porta a girovagare in altri luoghi; luoghi nei quali conoscerà strani personaggi, per poi arrivare a confrontarsi con la temuta Regina di Cuori.



www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.