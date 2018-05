Alla luce di Psyche al Museo Canova

Una suggestiva serata in cui si integra l'assaggio di piatti e prodotti tipici del nostro territorio con la visita alla Casa natale di Canova e con la esperienza della Gypsotheca illuminata dalle lanterne.



Canova ha lavorato una vita intera nel suo immenso studio al centro di Roma, tra via della Frezza e via delle Colonnette. Di giorno, un gruppo nutrito di collaboratori sbozzavano, modellavano, imballavano, colavano...Ma di sera, di notte, Canova restava spesso solo, nel silenzio assoluto, tra i suoi capolavori che lui continuamente inventava, disegnava, accarezzava, levigava...Per ore, si aggirava tra le sue opere alla luce delle lanterne e gli succedeva anche di accompagnare qualche amico in quella visita speciale e unica.



Il Museo Canova di Possagno ripropone quindi questa serata unica per i visitatori che vogliono rivivere questa emozione. Non mancate!



Prenotazione obbligatoria: 0423 544 323 - eventi@museocanova.it