Alla scoperta del Molinetto della Croda e dei suoi colli

Nella valle del torrente Lierza il tempo è ancora scandito dalla ruota di un antico mulino, quella del pittoresco Molinetto della Croda, un edificio rurale risalente al XVII secolo costruito sulla roccia. Un pezzo di storia custodito in un angolo quasi segreto della Marca Trevigiana.



Partenza dall’antico mulino per poi addentrarci tra i boschi, i torrenti e i vigneti tipici delle prime colline trevigiane, dove ci faranno da sottofondo le storie, le leggende e le tradizioni popolari. Il percorso si snoda attraverso i sentieri che hanno visto le fatiche e i sudori dei minatori che estraevano la lignite. Tappa a Casinet de Och, antica abitazione rurale ora adibita a bivacco, per poi attraversare vallette e valli sui cui pendii dominano i vigneti di Prosecco e di Marzemino, vino decantato da Mozart. Nel corso dei secoli questi luoghi hanno ispirato artisti e incantato migliaia di visitatori.



RITROVO: parcheggio del Molinetto della Croda, in Via Molinetto, Refrontolo (TV) alle ore 9.00. Partenza alle ore 9.15.

DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: € 15 per gli adulti e i ragazzi dai 15 anni in su. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 10 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 6 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile. Percorso ad anello di circa 6 km. Adatto a bambini dai 10 anni in su.

DISLIVELLO: 340 metri

COME PARTECIPARE

LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL'USCITA

- scrivendo una email a giulia@beescover.com (indicando nome e cognome, escursione scelta, telefono e numero di adulti e bambini);

- telefonando o inviando un messaggio su Whatsapp al numero +39 324 5461686. La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato il giorno dell’escursione prima della partenza. Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all’escursione.



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

In caso di maltempo o nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti l'organizzazione si riserva il diritto di annullare l'escursione. L'itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.