ALLA SCOPERTA DI VILLA CHIMINELLI



Domenica 20 Ottobre la Famiglia Chiminelli in collaborazione con l’Associazione culturale Prometeo aprirà la propria dimora per un tuffo nella storia, per rivivere la vita in villa, tra architettura, affreschi e bellezze del Cinquecento.

Delizioso edificio interamente affrescato all’interno e all’esterno. Vi si trovano tutti gli elementi compositivi e figurativi di Paolo Veronese e della sua ex scuola e in particolare del fratello Benedetto Caliari (1538-1598). Una cappella di notevoli pregi, con altare ligneo del ‘400 è annesso alla Villa. Ulteriore attrattiva è costituita da un piccolo Museo della tradizione agricola, ospitato al primo piano della Barchessa laterale e sull’ala ovest dei Rustici.

Biglietto d’ingresso alla Villa, con visita guidata: Adulti euro 12,00 – Bambini fino 12 anno gratuito.



Ritrovo in S.Andrea Oltre il Muson, Castelfranco Veneto – Via Lama 1 – Ore 15,30.

Per info e prenotazioni 328 8237494 o 0423 482072