Allenamento Libero @Spazio Zephiro

Giocoleria, acrobatica, tessuti aerei, ruota cyr, e chi più ne ha più ne metta! Per smaltire i panettoni in allegria apriamo il nostro spazio studio ad un allenamento libero per tutti gli esploratori del corpo, veterani e novizi.



Zephiro, si trova in una zona di cerniera tra la città di Castelfranco Veneto e la periferia, si struttura come spazio aperto e multidisciplinare, luogo di lavoro, spazio di ritrovo, spazio scenico, atelier, officina. Al suo interno è presente il teatro studio, uno spazio ampio e alto con pavimento in legno, che si presta all'allenamento di più discipline, dalla danza alla giocoleria; è provvisto inoltre di un tessuto aereo e di una ruota cyr. Prevalentemente occupato dal lavoro di compagnie di danza e teatro, lo spazio si sta aprendo sempre di più ad artisti di circo contemporaneo. Perciò estendiamo l'invito a questo allenamento aperto a tutti coloro che praticano o che sono semplicemente attratti da queste discipline artistiche, con l'intento di condividere conoscimenti e allenarci insieme!



- tessera associativa del costo di 5euro, valida per futuri allenamenti, corsi, spettacoli e feste di Zephiro

- offerta libera (minimo 3euro) per l'utilizzo dello spazio