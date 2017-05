Si aprirà lunedì 12 luglio dalle 18 presso il club "Casa di Caccia" a Monastier e l'attiguo parco acquatico "Rosa blue village" l'edizione 2017 Aloha summer music festival 2017, haway pool party. L'evento, organizzato per celebrare la fine dell'anno scolastico, si concluderà alle 6 del mattino seguente. Una dodici ore di musica con quattro stage musicali con tutti i generi che si svolgerà in un'area di 5mila metri quadrati con, a disposizione dei presenti, tre piscine tra cui due olimpioniche. A mezzanotte previsto uno spettacolo pirotecnico, anche nella terrazza delle piscine. A tutti i partecipanti saranno donate le tipiche collane floreali dell'Hawaii pool party. In palio anche un buono di 300 euro per un viaggio estivo messo a disposizione da VG MANIA, l'agenzia di viaggi ed eventi che organizza lo Spring Break ed altri eventi di carattere internazionale. Nel locale sarà presente una mascotte VG MANIA: i partecipanti al concorso si faranno immortalare dal fotografo ufficiale della serata. La foto con più like vincerà un buono sconto per il SUMMER BREAK.