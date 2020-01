Pippi Calzelunghe : lo spettacolo sabato all'auditorium "Ferraro" di Altivole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Uno spettacolo che restituisce un quadro esaustivo e divertente di uno dei personaggi più amati dai bambini di oggi e di ieri, attraverso una formula che mixa teatro d’attore e di figura. La pièce sulla storia di “Pippi Calzelunghe” va in scena sabato 18 gennaio alle 18 all’auditorium Ferraro di Altivole. Allestito nel 2007 in occasione del centenario della nascita dell’autrice, lo spettacolo è tra i più longevi ed apprezzati della Fondazione Aida. Durante l’allestimento Olof Nyman, marito di Karin, figlia dell’autrice del romanzo “Pippi Calzelunghe” Astrid Lindgren, e rappresentante degli eredi, ha revisionato la drammaturgia del testo confermandone l'autenticità. La stessa Karin ha partecipato alle prove generali approvandone definitivamente la distribuzione in Italia. Pochi anni dopo, con questo spettacolo, Fondazione Aida ha vinto il Biglietto d’oro per il successo di pubblico, premio organizzato da dall’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e dall'Ente teatrale italiano, su impulso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Al centro il personaggio di Pippi con la sua simpatia e capacità di comunicare, di cercare guai e di comportarsi in modo un po’ rude, con la stessa libertà dei maschi. La storia di Astrid Lindgren, con la regia di Pino Costalunga e Marinella Rolfart, si snoderà dall’arrivo di Pippi nella sua vecchia casa in Svezia, Villa Villacolle, con una scimmietta dallo strano nome “il Signor Nilsson” e con un cavallo sistemato nella veranda, fino alle sue avventure con Annika e Tommy i suoi vicini di casa e compagni di giochi in una coloratissima scenografia. Sul palco Davide Lazzaretto, Teresa Turola e Annachiara Zanoli. Evento adatto ai bambini dai 4 anni in su. Lo spettacolo rientra nella rassegna Famiglie a Teatro organizzata dalla biblioteca comunale in collaborazione con Fondazione Aida. Durata : 60 minuti. Biglietto unico: 3 euro. Per info rivolgersi alla biblioteca comunale: 0423918380.

