Uno spettacolo teatrale-musicale per viaggiare con Hemingway al barco della regina Cornaro

Uno spettacolo intriso d’amore, avventura e letteratura per viaggiare nel turbolento ed emozionante mondo di Hemingway. Si apre domenica alle 17 nel magico scenario del Barco della Regina Cornaro “Hemingway tra le lagune venete e Cuba”, pièce teatrale - musicale prodotta dal Teatro dei Pazzi per la regia di Giovanni Giusto che interpreta Hemingway nei suoi viaggi tra il Veneto e Cuba. Nella performance, creata per celebrare i 120 anni dalla nascita dello scrittore americano, Giusto riporta in vita Hemingway con la formula del teatro-canzone. Al centro c’è la grande storia d’amore con la contessina veneziana Adriana Ivancich di appena 18 anni, che ispirò Hemingway nelle sue opere più importanti, tra tutte “Il vecchio e il mare”, con cui vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1954. La storia è accompagnata da una colonna sonora eseguita live da musicisti, con una formula a metà tra il reading e il teatro concerto, ritmando l’avventurosa vita di un autentico mito della scrittura. Dall’esperienza della Prima Guerra Mondiale sulle rive del fiume Piave, fino alla scelta della sua residenza a “Finca Vigìa” nei dintorni dell’Avana, dove ha scritto negli ultimi anni alcuni dei suoi capolavori ispirati dalla ragazza conosciuta a Venezia, sua musa per quasi un decennio. Fu proprio il suo amore folle, filo conduttore del racconto, ad accendere al massimo la creatività di Hemingway. Lo spettacolo conduce il pubblico nei luoghi che il premio Nobel frequentava, spaziando dalle sponde del Piave fino a toccare i posti cubani che hanno ispirato alcuni dei suoi romanzi più famosi, passando per quei locali dell’Avana in cui Hemingway si è imbattuto in ogni sorta di personaggio: star hollywoodiane, gangster, politici, artisti, letterati. La performance è un continuo intrecciarsi di riferimenti tra l’opera di Hemingway e la sua vita ricca di aneddoti ed incontri straordinari. Durata spettacolo: 85 minuti.

Seguirà un momento conviviale offerto dal Comune. L’evento, organizzato in occasione della Maratona di Lettura “Il Veneto Legge” in sinergia con la biblioteca di Altivole, è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per info: 0423918380 o biblioteca@comune.altivole.tv.it