“El moroso dela nona”: divertimento in lingua veneta con Theama teatro

Equivoci, colpi di scena e intrighi per un divertimento assicurato. Venerdì 11 ottobre alle 20.30 all’auditorium comunale P.M. Ferraro si apre “El moroso dela nona” a cura dell’associazione Theama Teatro, brillante ed ironica commedia in lingua veneta scritta da Giacinto Gallina, considerato l’erede della stagione goldoniana. La pièce, con la doppia regia di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese, ha come sfondo una Venezia che attende con ansia la regata storica, per cui l’intera famiglia del gondoliere Momolo Paneti si prepara a presentare in gara il rampollo di casa Nane. Tra gli episodi che ritmano l’attesa della regata vi è la comparsa di un vecchio mercante, Bortolo Gavagni, che si scoprirà essere il vecchio moroso di nonna Rosa, l’anziana padrona di casa. In un succedersi di eventi che lasceranno lo spettatore senza fiato, tra una risata e l’altra e l’intreccio di due storie d’amore in un crescendo d’emozioni, Theama Teatro trasmetterà due grandi insegnamenti : il cuore vince sulla ragione, l’onestà e l’impegno prevalgono sulla fortuna. Rivivono così sulla scena le tante inquietudini della vita reale che si rivelano inutili, con la partecipazione di Aristide Genovese, Piergiorgio Piccoli, Valentina Ferrara, Daniele Berardi, Alessandra Niero, Anna Farinello e Matteo Zandonà. L’evento si inserisce nel progetto di promozione degli spettacoli in lingua veneta “Rodarua” sostenuto dalla Regione Veneto, a cui la biblioteca di Altivole aderisce per valorizzare l’identità del territorio. Lo spettacolo, adatto a tutte le età, è organizzato dal Comune nell’ambito di Biblioweek. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria telefonando alla biblioteca : 0423918380.

