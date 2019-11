Amerigo, il topolino che scoprì il mondo arriva al Teatro Sant'Anna

Domenica 17 novembre al Teatro Sant’Anna la tenera storia della scoperta del mondo attraverso gli occhi stupiti di un topolino con l’allestimento “IL TOPOLINO CHE SCOPRI’ IL MONDO”, portato in scena dalla compagnia fiorentina TeatrOmbria





TREVISO – “Il topolino che scoprì il mondo” è lo spettacolo che andrà in scena domenica 17 novembre alle 16.30 al Teatro Sant’Anna nell’ambito della rassegna di spettacoli per bambini e famiglie “Una fetta di teatro”.



La storia di Amerigo, “Il topolino che scoprì il mondo”, è liberamente tratta dal racconto di Etienne Delessert, autore e illustratore svizzero vincitore di numerosi premi (tra cui il Bologna Ragazzi Award), cui sono state dedicate retrospettive dal Louvre di Parigi e alla Biblioteca del Congresso di Washington. Il coinvolgente spettacolo di teatro di figura e ombre portato in scena dalla compagnia fiorentina TeatrOmbria ci racconta la scoperta del mondo attraverso gli occhi stupiti di un topolino.



LO SPETTACOLO: La storia di Amerigo, topolino curioso che decide di lasciare la sua tana per un viaggio alla scoperta del mondo, è raccontata in uno spettacolo dove la magia onirica del teatro delle ombre si intreccia con il lavoro dell’attore e con la messa in scena dei pupazzi. Un viaggio divertente, dove il protagonista incontra il sole, la luna, i fiori, e scopre attraverso i loro racconti la magia degli elementi, ma dove non mancano momenti di paura. “Il topolino che scoprì il mondo” è uno spettacolo poetico e al tempo stesso ironico e divertente che si rivolge a un pubblico infantile, offrendo anche momenti di scambio con i più piccoli. La storia del viaggio si presenta inoltre come un momento di crescita, che aiuta Amerigo a scoprire (oltre al mondo) anche sé stesso e le proprie paure.



Domenica 24 novembre la rassegna continua con “Sei un mito! Eroi e supereroi” di Tieffeu.



*** PREVENDITA: Per chi lo desidera, è possibile acquistare i biglietti in prevendita dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e successivamente dalle 15.00 a inizio spettacolo



*** COSTI E ORARIO BIGLIETTERIA: Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma). I bambini sotto i 3 anni entrano gratis.



*** FORMULA PER LE FAMIGLIE “PARCO+TEATRO”: Ogni domenica pomeriggio a soli 11 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e successivamente assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.



Info: 0422.421142 teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.