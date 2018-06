"Amici cucciolotti" con Enpa Treviso

Ciao Bimbi !!!! Domenica 10 giugno vi aspettiamo dalle 10.00 alle 19.00 al rifugio Enpa di Ponzano Veneto per imparare e giocare insieme! Esperti EDUCATORI CINOFILI vi parleranno del migliore amico dell'uomo, faremo una bellissima CACCIA AL TESORO e scopriremo insieme il misterioso MONDO DEGLI INSETTI. Ma non finisce qui! CI SCAMBIEREMO LE FIGURINE DEGLI AMICI CUCCIOLOTTI per completare gli album !!! Dai che ci divertiamo! Vi aspettiamo!!!!