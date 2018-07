Negramaro - "Amore che torni" tour

Dopo lo straordinario successo negli stadi quest’estate con oltre 175.000 spettatori, il tour dei Negramaro prosegue quest’autunno nei principali palasport italiani. Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di mercoledì 25 luglio. “Amore Che Torni Tour Indoor 2018” fa tappa nei principali palasport italiani con 14 nuovi concerti.



Il tour, che avrà la sua “prova generale” il 15 novembre a Rimini, partirà ufficialmente da Bologna il 17 novembre, per poi fare tappa a Mantova (il 18), Padova (il 20), Conegliano (il 21), Milano (il 23), Torino (il 26) e Roma (il 29) e trasferirsi a dicembre a Caserta (il 2), Acireale (il 5), Reggio Calabria (l’8), Bari (il 10), Eboli (il 13) e Firenze (il 15).

Con i loro concerti quest’estate i Negramaro hanno fatto segnare un importante record: nessuna band italiana, infatti, aveva mai realizzato 6 date negli stadi in unico tour. Un vero e proprio primato che ha fatto entrare i negramaro nel guinnes della musica italiana. La band è attualmente in radio con il loro nuovo singolo “Amore Che Torni” (Sugar), terzo estratto dall’album omonimo già certificato Disco di Platino e arriva dopo che entrambi i singoli precedenti “Fino all’imbrunire” e “La prima volta” hanno conquistato la vetta della classifica Earone. Il brano è una ballata electro-soul, un inno di speranza e amore universale, in bilico tra attese e aspettative di un’estate che possa lasciare tutti senza fiato.