Andrea Scanzi a Valdobbiadene

C'è grande attesa a Valdobbiadene per l'incontro con Andrea Scanzi, una delle firme di punta de Il fatto quotidiano. Il giornalista aretino armato dell'ironia pungente e irriverente che lo caratterizza giungerà sui colli del Prosecco Superiore nel primo pomeriggio di lunedì 6 marzo appositamente per poter fare un tour nelle cantine della zona e magari visitare la sede della Confraternita. E' notoria la sua passione per il vino, oltre che per la musica. Sarà certamente una serata dai mille risvolti quella di lunedì, che inizierà alle 20.45 presso l'auditorium della biblioteca civica di via Piva, nel corso della quale Scanzi, sollecitato dalle domande della giornalista Adriana Rasera, parlerà non solo delle sue passioni ma pure dei suoi crucci. Andrea Sanzi, che ha appena pubblicato il suo secondo romanzo "I migliori di noi" è anche conduttore televisivo, opinionista, autore e interprete teatrale. L'evento che gode del patrocinio dei comuni di Valdobbiadene, Segusino, Pederobba, Vidor, Alano e Quero-Vas, ha il sostegno di AscoTrade, Varaschin Spumanti, Hotel Diana e Libreria Zanetti.