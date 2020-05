Incontriamoci da Andrea, spazio culturale online

“Incontriamoci da Andrea” il salotto virtuale del maestro Andrea Vettoretti arriva al suo terzo appuntamento con un ospite speciale: l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti.



Venerdì 22 maggio alle ore 19.00 in diretta sul profilo Instagram @andrea_vettoretti_guitar, Andrea Vettoretti discuterà con l'assessore di cultura e progetti futuri con particolare riferimento al mondo artistico trevigiano.



Dopo aver parlato di innovazione con il fisico creativo Alessandro Garofalo, di musica con il chitarrista Massimo Scattolin e alla luce del nuovo DPCM Nazionale, Vettoretti fa il punto sulla situazione del settore cultura con l'assessore Colonna Preti. “Lavinia in questo periodo di stop forzato ha portato avanti in modo egregio una serie di attività reinventandole e dando la possibilità al pubblico di vivere da casa quello che non avrebbe potuto fare nei musei e nei luoghi pubblici. Quello che cerchiamo di fare tutti è dare voce alla nostra arte in un periodo per noi particolarmente penalizzante” dice Vettoretti.



Durante l'appuntamento si parlerà soprattutto di futuro, nella settimana della ripartenza delle attività e uno spiraglio di ripresa anche degli eventi a partire da metà giugno.

Oltre agli spunti che arrivano da altri Paesi, non mancherà l'interazione con il pubblico che potrà fare domande ed esprimere il proprio pensiero.



“La collaborazione con le istituzioni è consolidata, ora serve capire come poter continuare a dare e ricevere emozioni dal nostro pubblico, possibilmente dal vivo senza vanificare gli sforzi fatti fino ad ora” ci tiene a precisare Andrea Vettoretti, che tra i suoi progetti e successi, oltre alla carriera di chitarrista e compositore, ci sono sicuramente l'ideazione del Festival Chitarristico delle Due Città Treviso-Venezia, che quest'anno giunge alla sua 18esima edizione, e il lancio del nuovo genere musicale New Classical World.



Ogni settimana appuntamento online nel profilo Instagram @andrea_vettoretti_guitar, Vettoretti ospiterà: musicisti, giornalisti, cuochi, esperti di storia locale, di cinema, di arte e giardinaggio perchè non si vuole dare un limite a quello che vogliamo divulgare.



Il progetto “Incontriamoci da Andrea” inoltre è la naturale trasformazione delle serate culturali organizzate periodicamente dal Centro Culturale Musikrooms, le porte (vere) del salotto di Andrea Vettoretti si aprivano ogni mese ad artisti, autori, scienziati ed amici con la voglia di stare insieme e condividere una passione.



Questi appuntamenti vogliono anche anticipare la prossima edizione del Festival Chitarristico delle Due Città – Treviso, Venezia, il festival più rappresentativo in Italia e uno dei più importanti al mondo. Una delle kermesse più longeve ha ospitato in 18 anni di attività oltre 150 chitarristi internazionali da oltre 20 Paesi.

Si sviluppa in diverse sezioni che prevedono, oltre ai Concerti, il “Cuore del Festival”, anche le Mostre, gli Incontri, le Conferenze, i Cortometraggi, i Masterclasses, un Concorso Chitarristico Internazionale, una Mostra Internazionale di Liuteria, un Premio alla carriera denominato Musikrooms Award caratterizzando una manifestazione di ampio respiro, di grande qualità artistica e allo stesso tempo capace di attrarre svariate tipologie di pubblico.

Dal 12 settembre al 4 ottobre 2020 si terranno, tra Treviso e Mestre-Venezia, 8 concerti dove il flamenco, il tango e il baile saranno i protagonisti di tutta la kermesse.

http://www.musikrooms.com/http-www-musikrooms-com-festival-delle-due-citta-programma-programme/