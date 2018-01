Andrew Verity presenta il Neuro-training® College - Corsi 2017/2018

Neuro-Training® College - Corsi 2017/2018

Le neuroscienze applicate alla salute e alla capacità di recupero



INIZIO BIENNIO 2018/2019 dal 3 febbraio 2018

Nella nuova sede di Conegliano (TV), unica per il Nord Est.



Conferenza di presentazione a entrata libera

Giovedì 1 febbraio 2018 ore 20.30

Sala Comunale - Piazzale Fratelli Zoppas 70/A, Conegliano (TV)

Conduce: Andrew Verity, fondatore del Neuro-Training®.



Visita il sito per scoprire

- cos'è il Neuro-Training®

- qual è il programma di studi del College

- a chi è rivolto il College

- cosa si impara

- quali sono i requisiti per iscriversi

- quali sono i benefici di frequentarlo

- quali sono gli sbocchi una volta completato



Compila il modulo per ricevere informazioni sul 2° Neuro-Training® College in Italia che trovi a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfewtdSgA3pr3q6fgt6sI1y0003uVLea8-Vim8tsLnzn3qIAw/viewform



Sarà lo stesso Andrew Verity, fondatore della tecnica, a presentarlo il 1° febbraio e a tenere il primo corso del biennio formativo il 3° febbraio a Conegliano (TV).



Organizzano: Carla Mariotto e Fabrizio Leo

Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / ahau.eventi@gmail.com