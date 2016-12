ANIMA | Invasion w/Igor S & L. Brian

Giovedì 5 Gennaio

PITERPAN INVASION

Transformers edition



TORNA IL GRANDE EVENTO DELL'EPIFANIA

"Due mondi si scontreranno, ne rimarrà solo uno!

Due specie in guerra...una di carne, una di metallo"



❏ Anima Club

Star djs

Igor S - Marco Cordi - Ottomix



Star Voice: Lady Brian



Mc: Marco Baxo



Evento in collaborazione con Radio Piterpan Official





❏ MENU PIZZA

aperitivo + pizza + bibita + dolce + caffè: 20€



❏ MENU GRILL

aperitivo + antipasto + grigliata + contorni +vino e acqua + dolce + caffè: €22



❏ MENU C E N A

aperitivo + cena a menù fisso + bibita + dolce + caffè: 28€



❏ Location

Anima Club

Via G. B. Tiepolo, 1, Spresiano, 21027 Treviso



❏ Infoline and Reservation

Info: 347 5454884 - 340 8696034 - 348 5653523

www.animaclub.it