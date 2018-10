"Non solo cani e gatti! Gli animali selvatici della città"

12 e 26 ottobre 2018 ore 20.30 presso la Biblioteca San Antonino a Treviso, con Massimo Vitturi, Lucio Bonato e Luca Frasson.



Spesso le persone quando pensano agli animali che potrebbero incontrare casualmente in città pensano solo agli animali domestici più comuni come i cani e i gatti, ma soprattutto con l'antropizzazione a volte eccessiva delle campagne e delle aree verdi in generale succede che anche altri animali facciano capolino. Non conoscendo nemmeno sommariamente le abitudini e esigenze delle varie specie si possono compiere involontariamente degli errori anche grossolani che possono portare a farsi male o a fare male all'animale o a farlo fuggire magari in un luogo ancora più pericoloso. Cosa fare allora? E a chi chiedere aiuto?



Questa ed altre domande troveranno risposta nel corso di due serate informative, coordinate da Massimo Vitturi, responsabile LAV per l'area animali selvatici, e, come relatori. per il 12 ottobre Lucio Bonato, ricercatore di biologia presso l'Università di Padova, per il 26 ottobre Luca Frasson del Centro di Recupero Fauna Selvatica della Provincia di Treviso.



Il nostro proposito è che con l'aumento della conoscenza della fauna selvatica, della sua ricchezza e bellezza, cresca la consapevolezza che si tratta di un "patrimonio" che non deve essere violato con la caccia ma nemmeno con l'abuso di diserbanti per scopo agricolo o l'inquinamento luminoso notturno o l'urbanizzazione selvaggia ma anzi preservato sia in nome della biodiversità che per il principio che ogni vita merita rispetto e ha diritto di esistere in quanto tale e debba esserne garantita la libertà .



Cogliamo l'occasione per invitare chi non l'avesse già fatto ad accedere al sito LAV www.lav.it alla sezione petizioni, per firmare la petizione contro la caccia, per una reale tutela degli animali selvatici.



La partecipazione alle due serata è libera e non richiede prenotazione, siete tutti invitati!