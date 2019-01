15 anni dell'Eccellentissimo

Eccmo Eccellentissimo festeggia i 15 anni di attività mercoledì 23 gennaio, con un aperitivo in musica e la cena a 4 mani.



Costo della cena 60,00 euro - dalle 18,00 aperitivo offerto

info e prenotazioni 0422 861960





Ecc.mo Eccellentissimo apre nel 2004, restituendo vita e gloria ad un locale colmo di storia, costruito nelle antiche mura di una Rocca denominata Rochéta Muràda, risalente all’anno mille. La cucina è quanto di meglio si possa trovare a Motta di Livenza ma anche in tutto il Veneto: una sintesi di tradizione e innovazione, di prodotti locali ed internazionali, una curata e puntigliosa selezione di materie prime, rigorosamente di stagione. Punta di diamante della cucina dell’Ecc.mo sono le carni di primissima qualità, attentamente selezionate, frollate e cotte a regola d’arte, ma anche le degustazioni di salumi e formaggi, che, accompagnate dagli ottimi vini, richiamano il calore delle antiche locande.

Fornitissima la cantina, per la quale il locale è noto in tutta la zona, con oltre 600 etichette nazionali ed internazionali, personalmente selezionate da Carlo, appassionato del buon bere e attento conoscitore di ogni sfumatura e profumo nel bicchiere. In pochi anni il ristorante, composto da eleganti sale e salette più piccole e riservate, è divenuto un importante punto di riferimento gastronomico per l’intero territorio della Marca, ed ospita spesso eventi esclusivi con i produttori, serate a tema e degustazioni di vini.