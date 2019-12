Il gattile Enpa di Conegliano festeggia il primo anno di attività

Due importanti appuntamenti attendono l’Enpa e i loro simpatizzanti in questi due fine settimana di dicembre. Il primo, riguarda il “MiaoParty”, l’allegro evento organizzato sabato sette che simpaticamente celebrerà il primo anniversario dell’apertura del Gattile di Via Zamboni 1 a Conegliano. La struttura aprirà le porte ai visitatori dalle ore 15 in poi dove sarà possibile incontrare e coccolare tutte le “Star feline” tirate a lucido per l’occasione. Fino alle 18.30 intrattenimento e tantissime sorprese inoltre, trucca bimbi e ricco buffet.

È dal 2006 che l’associazione accoglie e affida gattini abbandonati e, da allora a fine 2018 sono stati 6660 i fortunati che hanno trovato una famiglia che li ha accolti. Da inizio anno l’Enpa ha accolto 1093 gattini abbandonati (140 in più dello scorso anno) e moltissimi di loro sono transitati per il gattile, l’unico della provincia. Senza tale fondamentale struttura a loro interamente dedicata non sarebbe stato fisicamente possibile accoglierli tutti e molti di loro avrebbero avuto un destino incerto, per non dire tragico. Il secondo importante appuntamento è per sabato 14 alle ore 14.30 nei locali della sala Informagiovani di Via Vital, 160, a Conegliano, dove si terrà l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio. Viste le molteplici attività che svolge e i grandi risultati conseguiti in questi tredici anni di vita, l’impegno che spetta ai nuovi eletti del Direttivo, per il quadriennio fino a dicembre 2023, richiede molta dedizione e una grande preparazione, per fortuna i validi volontari, in grado di accogliere la sfida, non mancano.