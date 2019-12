Dai sensi ai sentimenti: a Ponte di Piave i 90 anni dalla nascita di Goffredo Parise

Sarà una settimana ricca di eventi quella che inizierà mercoledì 4 dicembre a Ponte di Piave per concludersi mercoledì 11 dicembre. L'occasione da ricordare è il 90° anniversario della nascita dello scrittore Goffredo Parise.

Il programma degli eventi

Mercoledì 4 dicembre ore 20.45

Omaira

Presentazione del libro di Tommaso Tommaseo Ponzetta, con la presenza dell'autore e dell'editore Silvano Piazza.

Sabato 7 dicembre ore 17.30

I Sillabari della percezione

Elisa Attanasio, ricercatrice all'Università Sorbona di Parigi e autrice del recente saggio su Goffredo Parise "I Sillabari della percezione". Filippo Milani, ricercatore presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna. Elisa Attanasio, stimolata da Filippo Milani, ci accompagna alla scoperta di quel “primato della percezione” che caratterizza l’opera di Parise, capace di restituire al lettore “un’esperienza non filtrata concettualmente” attravero l’uso dei sensi che Parise stesso definisce “il primo e sempre più utile strumento di conoscenza!”

Domenica 8 dicembre ore 15

Intuire e descrivere

Visite guidate sensoriali alla Casa Museo Parise di Ponte di Piave a cura della Casa di Cultura e dell’Associazione “i Sillabanti”. Il consueto percorso di visita viene sostituito da una esperienza che indaga aspetti sensoriali della scrittura di Parise e offre l’opportunità di “vivere fisicamente” la casa. Le stanze non saranno visitate ma “abitate” per potersi soffermare su particolari che sfuggono ad un primo sguardo, con una attenzione privilegiata a quanto rappresenta un legame con l’infanzia e la giovinezza dell’autore. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Il percorso si svolge ad orari prestabiliti a partire dalle ore 15 per gruppi di massimo 5 componenti.