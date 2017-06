4° Anniversario di The Whishing Wells - "Wish Days"

Tre giorni di festa con Radio Piterpan, Aperol Tour e il concerto dei GemBoys Quinto di Treviso. Una Kermesse di tre giorni prevista dal 2 al 4 Giugno nella nuova terrazza estiva The Wishing Wells di Quinto di Treviso per festeggiare il quarto anno di attività.

Si comincia Venerdì con la festa di Radio Piterpan; ad animare la serata Marco Baxo e Fedro dalla trasmissione radiofonica “lo Sfogatoio”. Sabato dalle 20.30 la diretta della finale di Champions League nel maxi schermo appositamente allestito e la tappa del Tour Nazione di Aperol - dj set di Francesco Milillo. Domenica, dalle ore 18 si comincerà con il nuovo format TWW goes to college, per dare spazio alla musica incontaminata: Silver Trash, Daily Crunch e La scimmia. la grande serata di chiusura, ospiti direttamente da Colorado il concerto dei GemBoys.

La catena The Wishing Wells, in continua espansione, è presente a Quinto, Treviso e Spresiano riuscendo a conquistare con la sua ristorazione, hamburgeria, carni di prima qualità, snackeria americana e una vasta selezione di birre e gin i palati dei trevigiani. The Wishing Wells si trova in via Zagaria 2 a Quinto di Treviso. All’interno dell’area è disponibile un parcheggio gratuito con 300 posti auto. Info e prenotazioni +39 0422378090.