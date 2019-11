IL MALANOTTE E TUTTE LE SUE SFUMATURE

Anteprima Malanotte DOCG

"IL BARBAROSSA 2016"

..il momento più atteso dell'anno..



EVENTO SOLO SU PRENOTAZIONE

ALLO 0422928166

Ingresso Evento: 25€

in Cantina Pizzolato

Via IV Novembre, 12 Villorba (TV)

DALLE ORE 20.00 in poi



PARCHEGGIO:

Area verde Fronte Cantina



Una serata alla scoperta del vitigno Raboso della nostra cantina e di tutte le sue mille sfaccettature: tra storia, emozione e passione, passeremo dalla stappatura del primo Barbarossa 2016 in anteprima con Settimo Pizzolato e i nostri enologi, agli abbinamenti food&wine! Vivrete una serata unica di approfondimento, cultura del vino e giochi di sapori!



PROGRAMMA DELL'EVENTO:



Ore 20.00 Inizio presentazione de "Il Barbarossa" Malanotte DOCG - annata 2016 con Settimo Pizzolato e i nostri enologi. Successiva stappatura della prima bottiglia.



Dalle 20.45 - Inizio Degustazioni con percorso sensoriale alla scoperta del Malanotte. Potrete così assaggiare:

- "Il Barbarossa" Malanotte DOCG - annata 2014, 2015 e 2016

- Raboso DOC Piave 2017

- Passito di Raboso 2017



L' evento sarà incorniciato dalle "SFUMATURE DI RABOSO" con la partecipazione straordinaria di:

La Casearia Carpenedo con il suo Formaggio bio al Raboso

Gianni Minuzzo Pastry Chef, maitre chocolatier

con le sue delizie al cioccolato



Ogni annata di Malanotte DOCG sarà accompagnata dai ricercati finger food di

GeG Gastronomia Catering



.

EVENTO SOLO SU PRENOTAZIONE: 0422 928166 / welcome@lacantinapizzolato.com



Nel partecipare all'evento si da automaticamente il consenso alla pubblicazione delle immagini e dei video televisivi.



*********************



Figlio del vitigno Raboso, il nostro Barbarossa si festeggia a casa: saranno infatti le botti di rovere della suggestiva barricaia della nuova cantina ad accogliere gli ospiti mentre stapperemo la prima bottiglia dell’annata 2016.

L’appuntamento, che si svolge ormai dal 2011, anno di entrata in commercio della nuova denominazione, è per Giovedì 28 Novembre dalle ore 20.00: l’evento vuole far riscoprire, ad appassionati e non, i sapori di un vitigno autoctono e vuole trasmettere il valore e la verità di un territorio che diventa vino, il Barbarossa, unico Malanotte ad essere anche certificato biologico, così come l’intera gamma dei nostri vini, bio dal 1991. Vi aspettiamo all'anteprima!

Gallery