21° Antica Fiera di Santa Lucia di Piave

Nel 1300, nelle piazze dei villaggi medioevali, a scandire il corso delle stagioni, fiere e mercanti portano le innovazioni con il commercio da Oriente e dal Nord Europa.Prodotti della terra, ceramiche, stoffe, pelli e bestiame fanno delle Fiere di Santa Lucia di Piave una tradizione che vivrà per millenni.



Il 10 e 11 novembre rivive l’Antica Fiera di Santa Lucia di Piave.



Il Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave, dopo attenta ricerca storica negli statuta del Comune di Treviso del sec.XIV, propone la rievocazione della fiera trecentesca. La fiera medioevale, che rimane legata ai primi traffici sulla via Ungarica e al guado obbligato di Lovadina, nei traffici commerciali tra Venezia e le Fiandre, si attiva con una mostra-mercato di merci tipiche del tempo: tessuti pregiati, canapa e lane di Fiandra, cavalli e asini. Con i soldi veneti antichi, cambiati dai cambiavalute, si possono inoltre assaggiare i prodotti tipici locali di “casari”, “luganegheri”, “vinari”, rallegrati da giullari, musici e saltimbanchi.



INGRESSO GRATUITO



sabato 10 novembre 2018 dalle ore 09:00

Ore 9.00 Apertura mostre e mercato medievale con spettacoli continuativi

ore 10.30 premiazione 14° concorso europeo “ Scrivere il medioevo”. Con delegazioni da Francia, Spagna, Ungheria, Slovenia.

Ore 18.30 spettacolo finale di fontane danzanti con musiche di film medioevali



sabato 10 novembre 2018 alle ore 20:30

presso Padiglione Ex-Filanda, Santa Lucia di Piave

Concerto: “Guerrieri in musica”

con orchestra SIO. Dirige M° Roberto Fantinel, la raccolta offerte sarà devoluta a “Fondazione di Comunità”



domenica 11 novembre 2018 dalle ore 09:00

presso Antica Fiera di Santa Lucia, Santa Lucia di Piave

21° Rievocazione storica dell'Antica Fiera di Santa Lucia

Ore 9.00 Apertura mostre e mercato medievale con spettacoli continuativi

ore 13.45 Corteo storico di apertura delle Fiere

Ore 18.30 spettacolo finale di fontane danzanti con musiche di film medioevali

Mostre nel Padiglione Ex Filanda:

- “L’arte della carta”, Officina Chartaria Patavina, dal riciclo inconsapevole degli stracci…storia, tradizione e tecnica della fabbricazione di un foglio di carta, “Dalla parola scritta a quella stampata”, officina degli stampatori “L’invenzione della stampa a caratteri mobili” fino al libro, “l’ambiente della cartiera”, “Il trasporto della carta”, “Il vetraio medioevale”, mostra e laboratorio del vetraio medioevale con dimostrazione di pittura su vetro,

- “Scorci di vita medioevale” pittura medioevale a cura del gruppo pittori di Santa Lucia

mostra elaborati del 14° concorso Europeo “Scrivere il medioevo”

mostra concorso fotografico Nazionale ”Obbiettivo medioevo”

- Iconografia

- Scrittura

- I Mosaici Romano Bizantini

- Mostra di riproduzione di armi; dalle armi bianche alle armi da sparo, conduce Swan Dall’Armi.