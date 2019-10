Al via il preludio di cultura dell'antica fiera di Santa Lucia di Piave

Al via il programma dell’Antica Fiera 2019 sul tema “Miles Christi, gli ordini religiosi cavallereschi” che farà da filo conduttore ai numerosi eventi di cultura che dal 18 ottobre al 3 novembre animeranno Santa Lucia di Piave e il territorio circostante nel segno della rievocazione storica dell’antico mercato medievale. La rappresentazione della fiera franca medievale, con centinaia di rievocatori in costume d’epoca, è fissato per il 9 e 10 novembre quando ci saranno spettacoli ed eventi dall’alba al tramonto. In attesa dell’Antica Fiera, edizione numero 22, il programma messo a punto dal Comitato presieduto da Aurelio Ceccon prevede, nei prossimi fine settimana, una serie di appuntamenti organizzati all’interno di attività produttive del paese e in alcune caratteristiche chiese del territorio.

Si comincia venerdì 18 ottobre ore 20.30, presso l’azienda MC Milanese di vicolo Gorizia 1 a Santa Lucia di Piave, con una conferenza sul tema “Venezia al tempo dei Crociati” che ha per relatore Danilo Riponti, avvocato coneglianese, autore di numerose pubblicazioni sulle Crociate.

Sabato 19 ottobre, sempre alle 20.30 nella chiesa di Sant’Anna a Cittadella, esibizione dei “Talenti armonici”, un concerto per viola, flauto e violino con Paolo Pessina, Emanuele Bastanzetti e Anna Stevanato.

Il primo fine settimana di preludio all’Antica Fiera si conclude domenica 20 ottobre alle 16.30 nella Pieve di San Pietro di Feletto con il concerto: “Antiche melodie” diretto dal Maestro Paolo Pessina, con Domenico Sossai al clarinetto, Beatrice De Stefani al violino, Alice Bettiol al violino, Giovanna Damiano alla viola e Marta Storer al violoncello.

Sul sito https://www.anticafierasantalucia.com è disponibile il programma completo dell’Antica Fiera 2019.