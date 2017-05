Antiqua Vox: aperitivi in musica. Arie et canzone

Concludono nel segno del barocco le domeniche al museo tra musica, arte e gusto. Sipario sugli Aperitivi in musica di Antiqua Vox con un ritorno al territorio di ispirazione dell'associazione. Ossia alla musica dei secoli XVII/XVIII, con un itinerario per due voci e organo. Protagoniste il soprano castellano Anna Giulia Simioni e il contralto bellunese Daniela Giazzon che intrecceranno le suggestioni della musica di Claudio Monteverdi e di J.S.Bach con duetti di Purcell e Vivaldi. Insieme a loro l'organista porndenonese Elisa Pivetta, oggi studente dei corsi di perfezionamento della Schola cantorum Basiliensis.

Antiqua vox negli Aperitivi musicali è lieta di sperimentare repertori crossover, ma anche di proporre perle del repertorio antico, in percorsi di grande suggestione nella cornice di Santa Caterina, abbinando intrattenimento e divulgazione. "Abbiamo scelto uno sguardo leggero e trasversale - spiega il presidente Claudio De Nardo - per abbinare a repertori musicali molto diversi, occasioni d'incontro con finger food". Gli aperitivi in musica sono infatti concerti di durata inferiore al'ora, dove all'esecuzione è sempre abbinata un'introduzione/intervista a cura degli interpreti. La conclusione, invece è affidata al gusto e all'incontro tra le suggestive volute del chiostro di Santa Caterina.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.